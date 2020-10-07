В Биробиджане прошли танковые учения

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Экипажи танков Т-80БВ приняли участие в учениях в Еврейской автономной области на полигоне Биробиджан.
В Биробиджане прошли танковые учения
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Используя все свойства ландшафта, они атаковали колонну техники прицельным огнём, после чего применяли дымовую завесу. Всё это на огромной скорости, с применением резких манёвров. Амурские танкисты продемонстрировали умение использовать засадную тактику и меткость.

Кроме того, сайт astv.ru сообщает о старте контрольных занятий по основным предметам боевой подготовки с военнослужащими соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах.

Как сообщают в пресс-службе ВВО, во время занятий солдаты, сержанты и офицеры подразделений армейского корпуса ВВО выполнят нормативы по стрельбе из всех видов стрелкового оружия, продемонстрируют свою профессиональную выучку по предметам боевой и специальной подготовки. Им предстоит сдать зачёты по вождению гусеничной и колёсной техники, а также выполнить контрольные стрельбы из вооружения боевых машин.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Курганской области прошли учения с участием Су-34.

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