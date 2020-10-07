В Биробиджане прошли танковые учения

Экипажи танков Т-80БВ приняли участие в учениях в Еврейской автономной области на полигоне Биробиджан.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Используя все свойства ландшафта, они атаковали колонну техники прицельным огнём, после чего применяли дымовую завесу. Всё это на огромной скорости, с применением резких манёвров. Амурские танкисты продемонстрировали умение использовать засадную тактику и меткость.

Кроме того, сайт astv.ru сообщает о старте контрольных занятий по основным предметам боевой подготовки с военнослужащими соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах.

Как сообщают в пресс-службе ВВО, во время занятий солдаты, сержанты и офицеры подразделений армейского корпуса ВВО выполнят нормативы по стрельбе из всех видов стрелкового оружия, продемонстрируют свою профессиональную выучку по предметам боевой и специальной подготовки. Им предстоит сдать зачёты по вождению гусеничной и колёсной техники, а также выполнить контрольные стрельбы из вооружения боевых машин.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Курганской области прошли учения с участием Су-34.