В Биробиджане прошли танковые учения
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Используя все свойства ландшафта, они атаковали колонну техники прицельным огнём, после чего применяли дымовую завесу. Всё это на огромной скорости, с применением резких манёвров. Амурские танкисты продемонстрировали умение использовать засадную тактику и меткость.
Кроме того, сайт astv.ru сообщает о старте контрольных занятий по основным предметам боевой подготовки с военнослужащими соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах.
Как сообщают в пресс-службе ВВО, во время занятий солдаты, сержанты и офицеры подразделений армейского корпуса ВВО выполнят нормативы по стрельбе из всех видов стрелкового оружия, продемонстрируют свою профессиональную выучку по предметам боевой и специальной подготовки. Им предстоит сдать зачёты по вождению гусеничной и колёсной техники, а также выполнить контрольные стрельбы из вооружения боевых машин.
Ранее портал Nation News сообщал, что в Курганской области прошли учения с участием Су-34.