Ветераны битвы за оборону Москвы получат единовременную выплату

В связи с 79-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве против фашистских захватчиков под Москвой, которая будет отмечаться 5 декабря, ветераны получат единовременную материальную помощь в размере 20 тыс. рублей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Средства получат 6296 ветеранов — это инвалиды, участники Великой Отечественной войны и участники обороны Москвы.

Речь идёт о людях, награждённых медалью «За оборону Москвы», участниках строительства оборонительных рубежей под столицей и работниках предприятий, организаций и учреждений, военнослужащих, учащихся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившихся в Москве с 22 июля 1941 по 25 января 1942 года.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о проведении в сентябре в лектории павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ мероприятий, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне.