В МЧС предупредили о росте числа ДТП на дорогах Сибири из-за гололёда

В регионах Сибирского федерального округа из-за похолодания после осадков ожидается увеличение числа аварий на автомобильных дорогах. Об этом заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

«В начале недели сохранятся положительные аномалии с отклонениями среднесуточной температуры до 2-3 градусов от нормы в регионах Сибири, однако в среду и, повторно, к концу недели похолодание с осадками повысит вероятность увеличения аварийности на автомобильных трассах на территории Сибирского федерального округа», — говорится в сообщении.

В институте рекомендуют Минтрансу задействовать комплексную информационную систему «Безопасного города» для контроля последствий чрезвычайных ситуаций при ухудшении обстановки на дорогах Сибирского федерального округа.

Ранее сообщалось, что во всех районах Красноярска выпал первый снег.