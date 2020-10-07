Постпред в ОЗХО: ситуация с Навальным нацелена на санкции против России

Целью кампании вокруг Алексея Навального является создание надуманного повода для очередных санкций против России, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Об этом он сказал во время выступления на 95-й сессии исполнительного совета организации.

«Цель её (ситуации с Навальным. — RT ) при этом очевидна — попытаться в интересах геополитики очернить Россию серией бездоказательных обвинений и создать тем самым надуманный повод для введения против нашей страны очередного «транша» санкций», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шульгина, Москва пока не видит от западных партнёров никакой готовности сотрудничать, все сводится исключительно к «мегафонной дипломатии».

Ранее ОЗХО заявила, что её эксперты подтвердили наличие в образцах мочи и крови Навального отравляющих веществ. Согласно докладу, в его организме нашли вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещённых химикатов.