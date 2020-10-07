Постпред в ОЗХО: ситуация с Навальным нацелена на санкции против России

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Целью кампании вокруг Алексея Навального является создание надуманного повода для очередных санкций против России, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
Постпред в ОЗХО: ситуация с Навальным нацелена на санкции против России
  • Reuters
  • © Courtesy of Instagram @NAVALNY

Об этом он сказал во время выступления на 95-й сессии исполнительного совета организации.

«Цель её (ситуации с Навальным. — RT ) при этом очевидна — попытаться в интересах геополитики очернить Россию серией бездоказательных обвинений и создать тем самым надуманный повод для введения против нашей страны очередного «транша» санкций», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шульгина, Москва пока не видит от западных партнёров никакой готовности сотрудничать, все сводится исключительно к «мегафонной дипломатии».

Ранее ОЗХО заявила, что её эксперты подтвердили наличие в образцах мочи и крови Навального отравляющих веществ. Согласно докладу, в его организме нашли вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещённых химикатов.

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