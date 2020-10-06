Эксперты оценили продажи подержанных телефонов в России во время пандемии

В III квартале 2020 года россияне купили на 21% больше подержанных мобильных телефонов, чем годом ранее.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз «Авито».

Заметнее всего показатель вырос в Красноярске, Ижевске и Тюмени — на 40%, 38% и 29% соответственно.

Реже всего гаджеты приобретались в Москве — рост продаж достиг лишь 9%.

Средняя стоимость телефонов оценивается в 6,5 тыс. рублей. Если сравнивать с предыдущим кварталом и прошлым годом, то медианная цена увеличилась на 8%.

Как считают специалисты, рост продаж частично связан с тем, что из-за пандемии жизнь перешла в онлайн, что подталкивает пользователей заботиться об обновлении техники.

Ранее газета «Известия» сообщала, что россияне рассказали, что чаще всего ломалось у них дома во время режима самоизоляции.