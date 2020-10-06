В АТОР оценили ситуацию в отрасли
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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что часть бизнеса приняла решение больше не заниматься туризмом.
«Проще всего выжить совсем маленьким фирмам и крупным компаниям. В самом тяжёлом положении, с самыми большими сложностями в манёвренности и с приспособленностью к этой ситуации — у средних и нишевых компаний», — заявила эксперт.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком.