В АТОР оценили ситуацию в отрасли

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила ситуацию в отрасли.
В АТОР оценили ситуацию в отрасли
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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что часть бизнеса приняла решение больше не заниматься туризмом.

«Проще всего выжить совсем маленьким фирмам и крупным компаниям. В самом тяжёлом положении, с самыми большими сложностями в манёвренности и с приспособленностью к этой ситуации — у средних и нишевых компаний», — заявила эксперт.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком.

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