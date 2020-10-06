В АТОР оценили поведение туристов во время пандемии

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила поведение туристов во время пандемии.
В АТОР оценили поведение туристов во время пандемии
  • Pixabay

«Мы должны существовать в той реальности, которая есть. Туристы таким образом приспосабливаются к этому: они далеко вперёд ничего не бронируют», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, акции раннего бронирования уже открыты, но спрос пока «вялый».

Ломидзе отметила, что сложно сказать, что будет в декабре, но люди бронируют Новый год.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком.

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