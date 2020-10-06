Казань лидирует в рейтинге социально-экономического развития Татарстана
- Казань
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные Минэкономики Республики Татарстан.
Уровень зарегистрированной безработицы в республике составил 3,89% на 1 сентября 2020 года. Этот показатель ниже среднереспубликанского значения в 34 муниципальных образованиях.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что срок подачи заявок на получение субсидий на развитие производства в Москве продлён до 30 октября.