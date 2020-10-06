В Самарской области две больницы перепрофилировали в инфекционные госпитали
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- РИА Новости
Как сообщает sova.info, речь идёт о больнице им. Середавина и Тольяттинской городской клинической больнице №5.
Такое решение было принято на оперативном совещании под председательством первого вице-губернатора Виктора Кудряшова.
Министр здравоохранения Армен Бенян отметил, что распространение коронавирусной инфекции сказывается на пациентах с острыми нарушениями мозгового кровообращения (инсульт).
«Сейчас мы создаём дополнительный коечный фонд», — подчеркнул Армен Бенян.
В ходе совещания участники обсудили также выполнение показателей по ключевым национальным проектам «Демография», «Здравоохранение», «Жильё и городская среда», «Экология».
Как сообщало ранее издание «Новый Севастополь» со ссылкой на заявление губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в ближайшее время на территории севастопольской инфекционной больницы будет построен новый модульный корпус.