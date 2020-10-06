В Самарской области две больницы перепрофилировали в инфекционные госпитали

Короткая ссылка
В Самарской области два профильных госпиталя по лечению сердечно-сосудистых заболеваний перепрофилированы под лечение пациентов с COVID-19.
В Самарской области две больницы перепрофилировали в инфекционные госпитали
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

Как сообщает sova.info, речь идёт о больнице им. Середавина и Тольяттинской городской клинической больнице №5.

Такое решение было принято на оперативном совещании под председательством первого вице-губернатора Виктора Кудряшова.

Министр здравоохранения Армен Бенян отметил, что распространение коронавирусной инфекции сказывается на пациентах с острыми нарушениями мозгового кровообращения (инсульт).

«Сейчас мы создаём дополнительный коечный фонд», — подчеркнул Армен Бенян.

В ходе совещания участники обсудили также выполнение показателей по ключевым национальным проектам «Демография», «Здравоохранение», «Жильё и городская среда», «Экология».

Как сообщало ранее издание «Новый Севастополь» со ссылкой на заявление губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в ближайшее время на территории севастопольской инфекционной больницы будет построен новый модульный корпус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить