В Севастополе задержан спутник пропавшей 20-летней студентки
- РИА Новости
По сообщениям издания «Новый Севастополь», 29 сентября 2020 года девушка вышла с ним на морскую прогулку на катере из бухты Круглой.
«Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания. У следствия имеются основания полагать, что в отношении неё на борту судна было совершено преступление. Он отказывается от показаний на данный момент», — сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.
Продолжается расследование уголовного дела по ч. 1. ст. 105 УК («Убийство»).
Параллельно группа, состоящая из опытных следователей и следователей-криминалистов, сотрудников полиции и МЧС продолжает осуществлять поисковые мероприятия.
Ранее телеканал «360» сообщал, что информацию о гибели дочери актёра Владимира Конкина Софии в бассейне передали в полицию.