В Севастополе задержан спутник пропавшей 20-летней студентки

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Спутник исчезнувшей 20-летней студентки из Севастополя задержан в качестве подозреваемого.
В Севастополе задержан спутник пропавшей 20-летней студентки
  • РИА Новости

По сообщениям издания «Новый Севастополь», 29 сентября 2020 года девушка вышла с ним на морскую прогулку на катере из бухты Круглой.

«Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания. У следствия имеются основания полагать, что в отношении неё на борту судна было совершено преступление. Он отказывается от показаний на данный момент», — сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.

Продолжается расследование уголовного дела по ч. 1. ст. 105 УК («Убийство»).

Параллельно группа, состоящая из опытных следователей и следователей-криминалистов, сотрудников полиции и МЧС продолжает осуществлять поисковые мероприятия.

Ранее телеканал «360» сообщал, что информацию о гибели дочери актёра Владимира Конкина Софии в бассейне передали в полицию.

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