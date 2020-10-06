Власти Москвы заявили о снижении числа людей в общественном транспорте
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- РИА Новости
«Количество людей, которые передвигаются общественным транспортом, сократилось, но не настолько, что большинство из этих людей, мы могли сказать, сидят дома», — цитирует РИА Новости Ракову.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили свыше 4 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.