Власти Москвы заявили о снижении числа людей в общественном транспорте

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Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что число людей в общественном транспорте уменьшилось, но не настолько, чтобы можно было сказать, что большинство людей из групп риска остаются дома
Власти Москвы заявили о снижении числа людей в общественном транспорте
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Количество людей, которые передвигаются общественным транспортом, сократилось, но не настолько, что большинство из этих людей, мы могли сказать, сидят дома», — цитирует РИА Новости Ракову.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили свыше 4 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 

Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.

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