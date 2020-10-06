Власти Москвы заявили о снижении числа людей в общественном транспорте

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что число людей в общественном транспорте уменьшилось, но не настолько, чтобы можно было сказать, что большинство людей из групп риска остаются дома

«Количество людей, которые передвигаются общественным транспортом, сократилось, но не настолько, что большинство из этих людей, мы могли сказать, сидят дома», — цитирует РИА Новости Ракову.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили свыше 4 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.