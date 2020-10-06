Мотострелки ВВО провели учения с использованием снегоболотохода «Алеут»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Машина недавно поступила в войска, сначала — в арктические подразделения. Её основное применение — разведка.
По сценарию, после боестолкновения подразделение оставляет позицию под прикрытием маскировочных дымов, создавая впечатление отступления. Отход совершают по заранее подготовленному маршруту. Условный противник должен поверить, что впереди проходимая местность, хотя в действительности это болото.
Ранее портал Nation News сообщал, что в Курганской области прошли учения с участием Су-34.