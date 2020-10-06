Мотострелки ВВО провели учения с использованием снегоболотохода «Алеут»

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Мотострелки Восточного военного округа провели учения на полигоне под Хабаровском с использованием снегоболотохода «Алеут».
Мотострелки ВВО провели учения с использованием снегоболотохода «Алеут»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Машина недавно поступила в войска, сначала — в арктические подразделения. Её основное применение — разведка.

По сценарию, после боестолкновения подразделение оставляет позицию под прикрытием маскировочных дымов, создавая впечатление отступления. Отход совершают по заранее подготовленному маршруту. Условный противник должен поверить, что впереди проходимая местность, хотя в действительности это болото.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Курганской области прошли учения с участием Су-34.

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