В Калининграде оценили готовность к отопительному сезону
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Об этом пишет «Янтарный край».
«Выполненный объём работ как обеспечит бесперебойные поставки тепловой энергии существующим потребителям, так и даст возможности для дальнейшего развития микрорайона, надёжного энергоснабжения жилого фонда и социальных учреждений», — отметил министр Черномаз.
РТС «Горького, 166» — самый современный тепловой источник на балансе «Калининградтеплосети». Станция оборудована системой визуализации (все рабочие процессы выведены на мониторы).
Министр отметил, что регион на 100% готов к прохождению осенне-зимнего периода.
Ранее, как передавал портал «Крыминформ», министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев сообщил, что готовность объектов ЖКХ региона к предстоящему отопительному сезону составляет 99%.