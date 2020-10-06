В Калининграде оценили готовность к отопительному сезону

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Министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз осмотрел ход реконструкции районной тепловой станции «Горького, 166» в Калининграде.
В Калининграде оценили готовность к отопительному сезону
  • Pixabay

Об этом пишет «Янтарный край».

«Выполненный объём работ как обеспечит бесперебойные поставки тепловой энергии существующим потребителям, так и даст возможности для дальнейшего развития микрорайона, надёжного энергоснабжения жилого фонда и социальных учреждений», — отметил министр Черномаз.

РТС «Горького, 166» — самый современный тепловой источник на балансе «Калининградтеплосети». Станция оборудована системой визуализации (все рабочие процессы выведены на мониторы).

Министр отметил, что регион на 100% готов к прохождению осенне-зимнего периода.

Ранее, как передавал портал «Крыминформ», министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев сообщил, что готовность объектов ЖКХ региона к предстоящему отопительному сезону составляет 99%.

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