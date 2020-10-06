В Подмосковье открывается резервный госпиталь для пациентов с COVID-19

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что в Московской области вновь заработает госпиталь на базе парка «Патриот» для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
В Подмосковье открывается резервный госпиталь для пациентов с COVID-19
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом Андрей Воробьёв сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим тревожную динамику. Этот дамоклов меч висит над нами. Мы увеличиваем количество ПЦРов, выявления и должны подстраховаться. Поэтому принято решение об открытии госпиталя в «Патриоте», — цитирует губернатора телеканал «360».

Госпиталь расположен в Одинцовском городском округе.

Туда уже приехали первые врачи из военно-медицинской академии. Все они, по словам Воробьёва, высококвалифицированные специалисты.

«Этот резервный госпиталь начнёт работать сегодня с 20:00. Здесь всё готово для приёма пациентов: и кислород, и ИВЛ, и, самое главное, врачи», — подчеркнул Андрей Воробьёв. Работать в лечебном учреждении будут около 700 врачей.

Как сообщало ранее издание «Новый Севастополь» со ссылкой на заявление губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в ближайшее время на территории севастопольской инфекционной больницы будет построен новый модульный корпус.

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