Инфекционист оценил динамику числа выявленных случаев коронавируса

Профессор, доктор медицинских наук врач-инфекционист Николай Малышев прокомментировал динамику числа выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

«Не меры предосторожности (по коронавирусу. — RT) сыграли свою роль, а наоборот, народ стал жить свободно и широко, забывая о мерах профилактики», — приводит РИА Новости ответ Малышева на вопрос, чем обусловлен рост числа выявленных случаев коронавируса.

По данным на 6 октября, в России выявили 11 615 случаев COVID-19, за всё время — 1 237 504.

Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.