Вирусолог дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу в России

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Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн дал прогноз по выходу на плато по коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Вирусолог дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу в России
  • Reuters

«Очень сложно предсказать, но я думаю, ещё не менее месяца может идти нарастание или плато на высоком уровне», — отметил он.

«Скорее, мы достаточно скоро выйдем на плато, но оно будет высокого уровня и (продлится) не меньше месяца», — цитирует РИА Новости Альштейна.

По данным на 6 октября, в России выявили 11 615 случаев COVID-19, за всё время — 1 237 504.

Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.

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