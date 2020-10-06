Вирусолог дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу в России

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн дал прогноз по выходу на плато по коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

«Очень сложно предсказать, но я думаю, ещё не менее месяца может идти нарастание или плато на высоком уровне», — отметил он.

«Скорее, мы достаточно скоро выйдем на плато, но оно будет высокого уровня и (продлится) не меньше месяца», — цитирует РИА Новости Альштейна.

По данным на 6 октября, в России выявили 11 615 случаев COVID-19, за всё время — 1 237 504.

Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.