В Москве окончен сбор заявок на конкурс грантов для НКО социальной сферы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подвела итоги сбора заявок на конкурс грантов для некоммерческих организаций (НКО) социальной сферы «Москва — добрый город».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Всего представители НКО подали 442 заявки на конкурс «Москва — добрый город».

«Мы понимаем важность сотрудничества и взаимодействия с некоммерческими организациями, которые оказывают социальную поддержку жителям столицы. Город прикладывает все усилия, чтобы своевременно оказать всю необходимую поддержку всем добрым и нужным инициативам», — рассказала Ракова.

В нынешнем году грантовый фонд конкурса вырос до 496 млн рублей.

С 10 сентября по 8 ноября специалисты занимаются экспертной оценкой заявок от НКО, прошедших первый тур отбора. Позже, с 9 по 13 ноября, состоится заседание конкурсной комиссии, на котором объявят имена победителей грантового конкурса.