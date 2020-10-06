В Москве окончен сбор заявок на конкурс грантов для НКО социальной сферы

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подвела итоги сбора заявок на конкурс грантов для некоммерческих организаций (НКО) социальной сферы «Москва — добрый город».
В Москве окончен сбор заявок на конкурс грантов для НКО социальной сферы
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Всего представители НКО подали 442 заявки на конкурс «Москва — добрый город».

«Мы понимаем важность сотрудничества и взаимодействия с некоммерческими организациями, которые оказывают социальную поддержку жителям столицы. Город прикладывает все усилия, чтобы своевременно оказать всю необходимую поддержку всем добрым и нужным инициативам», — рассказала Ракова.

В нынешнем году грантовый фонд конкурса вырос до 496 млн рублей.

С 10 сентября по 8 ноября специалисты занимаются экспертной оценкой заявок от НКО, прошедших первый тур отбора. Позже, с 9 по 13 ноября, состоится заседание конкурсной комиссии, на котором объявят имена победителей грантового конкурса.

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