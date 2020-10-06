В СВАО Москвы открылись общественные приёмные штабы по защите бизнеса

На базе шести приёмных управ Северо-Восточного округа столицы открылись общественные приёмные штабы по защите бизнеса.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Речь идёт об управах районов Алексеевский, Бутырский, Марфино, Марьина Роща, Останкинский и Ростокино.

Как рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, приёмные созданы с целью совместной работы по широкому кругу вопросов. В приёмных можно решать различные проблемы, устранять административные барьеры, совершенствовать правовую базу и бизнес-среду. Также можно узнать о мерах поддержки предпринимателей в столице.

Помогать с подготовкой обращений в штаб по защите бизнеса будут юристы управ.

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