Беглов оценил эпидемиологическую ситуацию в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации в городе.

Об этом пишет kp.ru.

«Мы три месяца, с июля по сентябрь, последовательно снимали ограничения в городе. Чтобы сохранить работу экономики в новых реалиях, важно соблюдать меры безопасности. Тогда мы сможем избежать нового локдауна. Сегодня ситуация в Санкт-Петербурге усложняется. На данном этапе мы ограничиваемся рекомендациями и ужесточаем контроль за соблюдением введённых мер профилактики», — сообщил Александр Беглов.

Ранее ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики сообщало, что в Удмуртии намерены развернуть дополнительные койки для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.