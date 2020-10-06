Со дна Финского залива подняли колонны XIX века

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Затонувшие колонны, которые, по версии археологов, предназначались для внутреннего убранства Казанского собора в Санкт-Петербурге, подняли со дна Финского залива.
Со дна Финского залива подняли колонны XIX века
  • © Пресс-служба правительства Ленобласти

Об этом информирует kp.ru.

Колонны обнаружили под водой у бухты в посёлке Балтиец под Выборгом. Рядом находились обломки баркаса.

Колонны затонули в начале XIX века во время транспортировки в Санкт-Петербург.

«Достать 45-тонные артефакты решили просто — выкатить их на берег. Предварительно их расчистили от песка и ила, а затем с помощью крепких ремней и мощной техники вытянули на сушу. Уникальная операция длилась почти целый день», — рассказали в пресс-службе правительства Ленинградской области.

В последующем колонны перевезут к средневековому бастиону Панцерлакс, где находится выставочный зал «Эрмитаж-Выборг».

Как ранее сообщал сайт газеты «Известия», в Хакасии во время раскопок кургана археологи обнаружили неразграбленное скифское захоронение.

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