Со дна Финского залива подняли колонны XIX века
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Об этом информирует kp.ru.
Колонны обнаружили под водой у бухты в посёлке Балтиец под Выборгом. Рядом находились обломки баркаса.
Колонны затонули в начале XIX века во время транспортировки в Санкт-Петербург.
«Достать 45-тонные артефакты решили просто — выкатить их на берег. Предварительно их расчистили от песка и ила, а затем с помощью крепких ремней и мощной техники вытянули на сушу. Уникальная операция длилась почти целый день», — рассказали в пресс-службе правительства Ленинградской области.
В последующем колонны перевезут к средневековому бастиону Панцерлакс, где находится выставочный зал «Эрмитаж-Выборг».
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