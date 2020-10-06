Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая прокомментировала ситуацию на Камчатке.

«Я находилась на Камчатке с рабочим визитом. Как только поступила первая информация об этой тревожной ситуации, я выехала и в 07:30 была на Халактырском пляже вместе с губернатором. Ещё по дороге на пляж созвонилась с президентом РАН Александром Сергеевым. Он соединил меня с двумя своими вице-президентами, которые специализируются именно на вопросах токсикологии и биохимии», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По словам Яровой, свою задачу она видит в том, чтобы установить истину.

Как отметила депутат, время принятия решений и реагирования всегда имеет серьёзное значение при сборе доказательств и оценке фактов.

«Могу с уверенностью сказать, что буду предлагать на федеральном уровне сформировать алгоритм незамедлительного подключения науки ко всем ситуациям, связанным с экологической безопасностью, и совместные действия науки с надзорными органами», — добавила Яровая.

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров предложил исключить природные причины ситуации в Тихом океане на Камчатке. Учёный сообщил, что вулканическая активность не могла вызвать такие последствия.

Ранее сообщалось, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова во вторник, 6 октября, отправится на Камчатку, где произошла массовая гибель морских животных.