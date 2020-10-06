Сотрудники челябинского УФАС ушли на карантин

Сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Челябинской области ушли на удалённую работу после того, как у замруководителя ведомства Станислава Копылова был обнаружен коронавирус.

Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь УФАС Наталья Мартынюк.

«У заместителя руководителя Станислава Копылова 52% поражения лёгких, он госпитализирован. Роспотребнадзор выдал всем сотрудникам, которые контактировали с ним, предписание об отстранении от работы. Все они работают из дома»,— пояснила Мартыненко.

Все возникающие вопросы сотрудники компании будут решать в онлайн-режиме.

Также стало известно, что в Калининградской области за сутки зафиксировали 76 заболевших, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на региональный оперштаб.