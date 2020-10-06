Власти Камчатки рассказали о взятых с полигонов пробах

Специалисты независимой лаборатории взяли пробы грунта с Радыгинского и Козельского полигонов химических отходов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Под контролем соответствующих служб нам позволили увидеть отбор проб. С результатами мы ознакомимся в ближайшее время», — приводит пресс-служба слова Руслана Хвостова, основателя и главы российской экологической политической партии «Зелёная альтернатива», который в составе рабочей группы побывал на полигонах.

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров предложил исключить природные причины ситуации в Тихом океане на Камчатке. Учёный сообщил, что вулканическая активность не могла вызвать такие последствия.

Ранее сообщалось, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова во вторник, 6 октября, отправится на Камчатку, где произошла массовая гибель морских животных.