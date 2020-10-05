Станцию метро «Академическая» в Москве украсят граффити

Станцию «Академическая» Коммунарской линии Московского метрополитена украсят граффити.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Темой оформления платформы будет образ «портала», который создадут с помощью чередующихся элементов чёрного цвета.

«Не менее интересно решены путевые стены, их украсят античные произведения искусства, выполненные в технике граффити», — заявил первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

На стенах вестибюля будут белые крупноформатные панели. Потолок планируется оформить с помощью реечных конструкций.

Ранее портал kp.ru сообщил, что станцию «Кленовый бульвар» БКЛ планируют открыть в 2022 году.