Станцию метро «Академическая» в Москве украсят граффити

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Станцию «Академическая» Коммунарской линии Московского метрополитена украсят граффити.
Станцию метро «Академическая» в Москве украсят граффити
  • ©пресс-служба Москомархитектуры

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Темой оформления платформы будет образ «портала», который создадут с помощью чередующихся элементов чёрного цвета.

«Не менее интересно решены путевые стены, их украсят античные произведения искусства, выполненные в технике граффити», — заявил первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

На стенах вестибюля будут белые крупноформатные панели. Потолок планируется оформить с помощью реечных конструкций.

Ранее портал kp.ru сообщил, что станцию «Кленовый бульвар» БКЛ планируют открыть в 2022 году.

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