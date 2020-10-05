Петербург номинирован на World Travel Awards
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости».
Российский город представлен в таких категориях, как «Ведущее городское направление Европы», «Ведущий город Европы для непродолжительных поездок», «Ведущее круизное направление Европы».
Он также претендует на победу в номинациях «Ведущее направление Европы с культурно-историческим наследием» и «Лучшая государственная городская туристская организация в Европе».
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что столица попала в число номинантов премии World Travel Awards.