СК сообщил о задержании бывшего топ-менеджера госкомпании в сфере ТЭК

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Бывший топ-менеджер одной из государственных топливно-энергетических компаний задержан по делу о продаже сведений, составляющих коммерческую тайну, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
СК сообщил о задержании бывшего топ-менеджера госкомпании в сфере ТЭК
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По данным следствия, бывший руководящий работник предприятия незаконно получил в распоряжение конструкторскую документацию на приборы, предназначенные для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли. Специалисты оценивают затраты на эти разработки более чем в 2 млрд рублей.

После этого фигурант предложил знакомому предпринимателю приобрести часть указанных материалов за 400 млн рублей, отметили в ведомстве.

«Подозреваемый задержан с поличным непосредственно после передачи им конструкторской документации третьему лицу и получении оплаты за неё», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

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