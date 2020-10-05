СК сообщил о задержании бывшего топ-менеджера госкомпании в сфере ТЭК
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По данным следствия, бывший руководящий работник предприятия незаконно получил в распоряжение конструкторскую документацию на приборы, предназначенные для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли. Специалисты оценивают затраты на эти разработки более чем в 2 млрд рублей.
После этого фигурант предложил знакомому предпринимателю приобрести часть указанных материалов за 400 млн рублей, отметили в ведомстве.
«Подозреваемый задержан с поличным непосредственно после передачи им конструкторской документации третьему лицу и получении оплаты за неё», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.