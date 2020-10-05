В Петербурге обсудили ситуацию с граффити

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В Смольном состоялась рабочая встреча, на которой обсудили вопрос самовольных рисунков и надписей на фасадах зданий. Её по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова провёл начальник ГАТИ Олег Зотов.
В Петербурге обсудили ситуацию с граффити
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГАТИ.

Среди участников встречи глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Андрей Рябоконь, заместитель руководителя администрации губернатора Юлия Лудинова, зампред комитета по градостроительству и архитектуре, главный художник Алексей Моор, эксперт в области искусства Дмитрий Стрижов, представители ПАО «Россети Ленэнерго».

В ходе дискуссии было выработано единое мнение о том, что здания необходимо охранять от вандальных надписей и рисунков.

На следующем заседании Межведомственной комиссии по приведению фасадов нежилых зданий в надлежащее состояние рассмотрят вопрос ужесточения контроля со стороны регионального МВД за теми, кто наносит вандальные надписи на трансформаторные подстанции.

В настоящее время Комитет по градостроительству и архитектуре разрабатывает концепцию создания отдельно стоящих конструкций для уличных художников.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что фасады зданий в Москве украсили более 600 граффити с начала 2020 года.

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