В Калининграде обезвредили более 30 боеприпасов военного времени

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Более 30 боеприпасов времён Великой Отечественной войны обезвредили за минувшие выходные в Калининграде.
В Калининграде обезвредили более 30 боеприпасов военного времени
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота, чьи сапёры проводили операцию, передаёт ОТР.

25 артиллерийских снарядов и шесть взрывателей были обнаружены при проведении земляных работ на улице Верхние поля.

С начала 2020 года на территории Калининградской области было найдено свыше четырёх тыс. взрывоопасных предметов времён войны.

Как сообщает издание «Невские новости», в конце сентября в Санкт-Петербурге и Ленобласти военнослужащие ЗВО нашли 17 действующих боеприпасов времён войны, два из них были обнаружены рядом с аэропортом Пулково.

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