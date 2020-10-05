Названы регионы — лидеры по числу проданных новых автомобилей

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Стали известны регионы — лидеры по числу проданных новых легковых автомобилей по итогам января — августа 2020 года.
Названы регионы — лидеры по числу проданных новых автомобилей
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

В тройку попали Москва (119 тыс., -21,3%), Московская область (66,3 тыс., -17%) и Санкт-Петербург (50,6 тыс., -16%).

На четвёртой позиции — Татарстан, где реализовано 38,6 тыс. машин.

В целом по России за восемь месяцев продажи новых легковых машин составили 884 тыс. (-12,1%).

Ранее газета «Известия» сообщала, что средний возраст легковых автомобилей в России составляет 13,6 года.

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