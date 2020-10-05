В Самаре арестован экс-начальник криминальной милиции

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В Самаре арестован бывший начальник криминальной милиции Игорь Шевяхов по обвинению в причастности к убийству.
В Самаре арестован экс-начальник криминальной милиции
  • РИА Новости

«Шевяхова Игоря Александровича 2 октября арестовали до 26 числа в связи с обвинением по статье 105 УК «Убийство». Кроме того, суд дал согласие на проведение обысков у него дома в посёлке Гранный», — сообщили сайту Sova.info в суде Самарского района областной столицы.

Предполагаемая жертва — исчезнувший девять лет назад житель Новокуйбышевска Валерий Плотников. Мужчина исчез из больничного стационара. Его объявили в федеральный розыск. Как рассказала его сестра Татьяна, все эти годы она пыталась доказать, что брата мог «заказать» сотрудник силовых структур.

Экс-полицейского отправили в СИЗО.

Как сообщал ранее сайт «Реальное время», в Москве вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Татарстана за покушение на убийство и применение насилия в отношении полицейского. Мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима.

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