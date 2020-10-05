В парке аттракционов Казани выявлены нарушения

Прокуратура Советского района Казани выявила нарушения в парке аттракционов на проспекте Победы.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что аттракционы не соответствуют требованиям госстандартов и безопасности. Многие объекты имеют дефекты: не закреплены платформы в зоне посадки/высадки пассажиров, ослаблены крепления, имеется прогнившее покрытие и изношенные детали.

Прокуратура вынесла в адрес владельца аттракционов представление об устранении выявленных нарушений.

В июле телеканал «360» сообщал, что в Московской области в ходе инспекционных рейдов была проведена проверка соблюдения правил работы зон отдыха в условиях карантина. Было проинспектировано более 500 аттракционов.