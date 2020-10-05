В Нижегородской области найден снаряд времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Нижегородской области.
«Местный житель обнаружил части снаряда в лесу в черте города. На них были выявлены механические повреждения и следы сильной коррозии. Все это представляло серьёзную опасность», — уточнили в ведомстве.
Снаряд был вывезен на спецплощадку и обезврежен сотрудниками Росгвардии.
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