Васильев оценил ситуацию в Дагестане

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Ушедший в отставку глава Дагестана Владимир Васильев оценил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в республике.
Васильев оценил ситуацию в Дагестане
  • © пресс-служба главы и правительства Дагестана

«Спасибо, что вы сейчас дали мне в какой-то степени оценку. Я оцениваю ситуацию в республике как с одной стороны стабильную, а с другой стороны имеющую тенденцию к улучшению», — приводит ТАСС слова Васильева.

По словам Васильева, в Дагестане за последние годы выросло доверие к федеральной власти, а воровство сократилось.

Ранее сообщалось, что Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен сенатор Сергей Меликов.

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