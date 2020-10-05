Васильев оценил ситуацию в Дагестане

Ушедший в отставку глава Дагестана Владимир Васильев оценил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в республике.

«Спасибо, что вы сейчас дали мне в какой-то степени оценку. Я оцениваю ситуацию в республике как с одной стороны стабильную, а с другой стороны имеющую тенденцию к улучшению», — приводит ТАСС слова Васильева.

По словам Васильева, в Дагестане за последние годы выросло доверие к федеральной власти, а воровство сократилось.

Ранее сообщалось, что Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен сенатор Сергей Меликов.