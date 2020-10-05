Эксперт оценил новую систему сертификации инфраструктурных проектов

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Член комиссии Мосгордумы по экологической политике Игорь Бускин заявил, что введение новой системы сертификации необходимых России инфраструктурных проектов позволит сохранить окружающую среду.
Эксперт оценил новую систему сертификации инфраструктурных проектов
  • РИА Новости

В беседе с НСН Игорь Бускин пояснил, что на федеральном уровне в ближайшем будущем будет действовать система добровольной оценки экологического влияния инфраструктурных проектов. К этой категории относится строительство энергетических, транспортных и других объектов.

«Это означает, что в нашей стране внедряются общемировые принципы качественных инфраструктурных инвестиций: создаваемые и реконструируемые объекты не должны наносить существенного вреда окружающей среде и климату планеты. Такие стандарты в ближайшее время будут действовать во всех странах G20», — добавил депутат.

Он подчеркнул, что в рамках этой системы будут оцениваться показатели экономики и управления, экологии и климата, а также качества жизни.

«Эта задача актуальна и для Москвы, где каждый год строятся электроподстанции, автомобильные и рельсовые магистрали, а также объекты водопровода, канализации и реконструируются коммуникации. Всё это должно производиться с учётом сохранения московских экосистем. Это означает, что нужны новые подходы, внедрению которых и должна помочь добровольная сертификация», — резюмировал Бускин.

Ранее ОТР сообщало, что в Хабаровском крае начались работы по восстановлению лесов, которые погибли при пожарах или были вырублены.

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