В Тамбовской области подвели итоги работы в рамках нацпроекта «Демография»

На оперативном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина представили итоги работы за девять месяцев в рамках нацпроекта «Демография» по вопросам финансовой поддержки семей с детьми.

Об этом информирует «Тамбовский курьер».

Как отмечается, в структуру нацпроекта «Демография» входит пять региональных проектов. На их реализацию в течение шести лет направят более 23 млрд рублей.

Финансирование текущего года составляет более 4,6 млрд рублей. Большая часть этих средств (3,1 млрд рублей) направляется на поддержку семей с детьми.

Как сообщал телеканал «360», в 2020 году выплаты в размере 20 тыс. рублей получили 48 730 семей из Московской области.