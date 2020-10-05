В Тамбовской области подвели итоги работы в рамках нацпроекта «Демография»
- РИА Новости
Об этом информирует «Тамбовский курьер».
Как отмечается, в структуру нацпроекта «Демография» входит пять региональных проектов. На их реализацию в течение шести лет направят более 23 млрд рублей.
Финансирование текущего года составляет более 4,6 млрд рублей. Большая часть этих средств (3,1 млрд рублей) направляется на поддержку семей с детьми.
Как сообщал телеканал «360», в 2020 году выплаты в размере 20 тыс. рублей получили 48 730 семей из Московской области.