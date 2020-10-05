Прокуратура Омска начала проверку сообщений о загрязнении Иртыша

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Прокуратура Омска начала проверку после того, как жители города в соцсетях стали делиться видео, на котором виден впадающий в Иртыш поток тёмной воды.
Прокуратура Омска начала проверку сообщений о загрязнении Иртыша
  • ©ЧП Омск
  • vk.com

Об этом сообщает life.ru.

На кадрах видно, как в районе 3-й Островской улицы в реку впадает чёрный поток воды.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов сообщил, что инспекторы провели отбор проб и выяснили происхождение новой «речки». Оказалось, что на берегу проводился намыв песка, а остатки сбросили в Иртыш. Лобов напомнил, что это запрещено по закону.

«В ходе проверки органами прокуратуры будут приняты меры по установлению лиц, осуществивших слив жидкости в реку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сайт kp.ru писал, что учёные создали биопрепарат, способный очищать от нефтяных загрязнений воду и почву.

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