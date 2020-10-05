«Ростех» разрабатывает патроны повышенного убойного действия

Специалисты «Ростеха» занимаются разработкой патронов повышенного убойного действия, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Об этом пишет Newinform.

Как указано в тексте пресс-релиза, сотрудники ЦНИИ точного машиностроения уже приступили к разработке пистолетного патрона с удвоенными характеристиками. Пуля повышенной убойности позволит использовать огнестрельное оружие в два раза эффективней.

Новый патрон калибром 9 × 19 мм будет снабжён пулей со стальным сердечником 7Н21, благодаря которому будет поражать цель надёжней, а скорость начального полёта выпущенной пули составит 480 м/с.

«Разработка будет востребована прежде всего в подразделениях специального назначения различных силовых ведомств России. Применение нового патрона существенно расширит возможности спецназа, в том числе в ходе антитеррористических операций. Испытания нового боеприпаса запланированы в 2021 году», — сказал индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

В августе министр обороны России Сергей Шойгу в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что на форуме «Армия-2020» заключено 39 контрактов с предприятиями ОПК на сумму почти 1 160 млрд рублей.