Более 500 новобранцев из Севастополя пополнят ряды ЧФ и ЮВО

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Более 500 новобранцев из Севастополя пополнят ряды Черноморского флота и Южного военного округа в ходе осеннего призыва 2020 года.
Более 500 новобранцев из Севастополя пополнят ряды ЧФ и ЮВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

«Первая отправка призывников со сборного пункта военного комиссариата Севастополя запланирована на 14 октября», — заявили в пресс-службе.

В районных военкоматах и на сборном пункте новобранцы проходят обязательную термометрию, а также сдают кровь на выявление инфекционных заболеваний в мобильном пункте.

После отправки в воинские части они будут на 14 дней размещены в отдельной казарме.

Ранее Nation News сообщал, что в Курганской области прошли учения с участием Су-34.

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