Более 500 новобранцев из Севастополя пополнят ряды ЧФ и ЮВО
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
«Первая отправка призывников со сборного пункта военного комиссариата Севастополя запланирована на 14 октября», — заявили в пресс-службе.
В районных военкоматах и на сборном пункте новобранцы проходят обязательную термометрию, а также сдают кровь на выявление инфекционных заболеваний в мобильном пункте.
После отправки в воинские части они будут на 14 дней размещены в отдельной казарме.
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