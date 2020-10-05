Более 500 новобранцев из Севастополя пополнят ряды ЧФ и ЮВО

Более 500 новобранцев из Севастополя пополнят ряды Черноморского флота и Южного военного округа в ходе осеннего призыва 2020 года.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

«Первая отправка призывников со сборного пункта военного комиссариата Севастополя запланирована на 14 октября», — заявили в пресс-службе.

В районных военкоматах и на сборном пункте новобранцы проходят обязательную термометрию, а также сдают кровь на выявление инфекционных заболеваний в мобильном пункте.

После отправки в воинские части они будут на 14 дней размещены в отдельной казарме.

Ранее Nation News сообщал, что в Курганской области прошли учения с участием Су-34.