В Хабаровском крае прошли учения мотострелков ВВО

На полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае прошли учения мотострелков Восточного военного округа (ВВО).

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Также были задействованы истребители-бомбардировщики Су-34 и ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор». Они сбросили бомбы на наземные цели и ликвидировали колонну бронетехники условного противника.

Всего к учениям привлекли более 200 единиц техники, включая танки Т-72Б3, боевые машины пехоты и самоходную артиллерию.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Курганской области прошли учения с участием Су-34.