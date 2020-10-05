В Хабаровском крае прошли учения мотострелков ВВО

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На полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае прошли учения мотострелков Восточного военного округа (ВВО).
В Хабаровском крае прошли учения мотострелков ВВО
  • © Евгений Биятов / РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Также были задействованы истребители-бомбардировщики Су-34 и ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор». Они сбросили бомбы на наземные цели и ликвидировали колонну бронетехники условного противника.

Всего к учениям привлекли более 200 единиц техники, включая танки Т-72Б3, боевые машины пехоты и самоходную артиллерию.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Курганской области прошли учения с участием Су-34.

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