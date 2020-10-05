Калининградский подросток собирает и дарит нуждающимся компьютеры
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
В начале года, когда школы города закрылись на карантин и детей перевели на дистанционное обучение, отец предложил Сергею собирать компьютеры для тех, кто не может приобрести их себе или детям.
Школьник по совету отца объявил о своём решении в интернете и попросил присылать ему ненужную или же сломанную технику. С тех пор к Верзовым стали приходить посылки со всех уголков России и даже из-за границы.
Первое время Сергей занимался своим социальным проектом дома. Затем о его работе узнал директор завода промыслового судостроения. Он бесплатно предоставил школьнику отдельное помещение — под офис и мастерскую.
О работе мальчика узнали за рубежом. Из Великобритании ему прислали новую паяльную станцию.
Как передавал ранее телеканал «360», одиннадцатиклассник из Подмосковья разработал бюджетный вариант манипулятора для управления протезом руки.