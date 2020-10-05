Москва попала в число номинантов премии World Travel Awards

Открылось голосование в рамках финального этапа международной туристической премии World Travel Awards. Москва представлена в семи категориях.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Российская столица претендует на победу в таких номинациях, как «Лучшее направление в сфере делового туризма», «Лучшее направление для сити-брейка», «Лучшее туристское направление. Город».

Лауреаты станут известны 27 ноября.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма» Александр Осауленко в беседе с Nation News прокомментировал возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.