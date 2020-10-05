Эксперт прокомментировал ситуацию с авиаперелётами в октябре

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Генеральный директор компании Planeta-top Элеонора Евдокимова рассказала о зарубежных направлениях, доступных для россиян в октябре.
Эксперт прокомментировал ситуацию с авиаперелётами в октябре
  • РИА Новости

В беседе с ФАН она заявила, что для поездок с детьми идеально подходит Турция.

«И более дорогое, люксовое направление — Мальдивы. Температура воздуха и воды здесь вполне позволяет загорать и купаться», — отметила эксперт.

В список принимающих стран также находятся ОАЭ (Дубай и Шарджа), Занзибар, Танзания, Египет.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма» Александр Осауленко в беседе с Nation News прокомментировал возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

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