Журналист Евгеньев рассказал о ситуации с его делом

Журналист Андрей Евгеньев в интервью RT специально для нового проекта Марии Бутиной «Освобождённые» рассказал о ситуации с его делом.

«Сейчас оно находится на проверке в вышестоящей инстанции в следственном управлении Следственного комитета», — заявил он.

По его словам, были проведены очные ставки, даны все показания, какие только возможны.

«Но до сих пор четверо сотрудников — неустановленные лица. А я и Никита Михеенко (Михеенко — студент. В июне 2017 года приговорён к семи годам по 228-й статье УК РФ. — RT) — до сих пор не потерпевшие, а просто свидетели», — отметил Евгеньев.

В 2016 году Евгеньева задержали у станции метро «Октябрьское Поле» в Москве, отвезли в отделение, где избили, а затем обвинили в хранении наркотиков. Суд приговорил его к трём годам тюрьмы. В 2019-м Евгеньев освободился и теперь пытается оспорить обвинение и доказать свою невиновность.

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