В Пермском крае ужесточают ограничения из-за COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Решение принято краевым оперштабом по борьбе с COVID-19.
Режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет продлён до 18 октября.
Продлено ещё на две недели действие ограничений в отношении ночных клубов, детских развлекательных центров и других досуговых заведений.
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил ужесточить меры в отношении нарушителей масочного режима. По его словам, речи о возврате к прежним ограничениям не идёт, но «необходимо принять особые меры в сферах транспорта, ритейла, предприятий».
Эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.