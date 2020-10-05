В Пермском крае ужесточают ограничения из-за COVID-19

В Пермском крае в связи с ростом числа заболевших коронавирусом ужесточают ограничения.

Об этом сообщает URA.RU.

Решение принято краевым оперштабом по борьбе с COVID-19.

Режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет продлён до 18 октября.

Продлено ещё на две недели действие ограничений в отношении ночных клубов, детских развлекательных центров и других досуговых заведений.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил ужесточить меры в отношении нарушителей масочного режима. По его словам, речи о возврате к прежним ограничениям не идёт, но «необходимо принять особые меры в сферах транспорта, ритейла, предприятий».

Эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.