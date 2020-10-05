В Москве утвердили схему лечения больных с коронавирусом в стационарах

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Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт в подходе к лечению больных COVID-19 в московских стационарах.
В Москве утвердили схему лечения больных с коронавирусом в стационарах
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт мэра столицы.

«Стандартом стационарной помощи при лечении COVID-19 становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер», — приводятся слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она добавила, что тактика лечения пациентов подбирается в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания.

Ранее эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.

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