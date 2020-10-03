В МЧС рассказали о ситуации с пожарами в Воронежской и Ростовской областях

В МЧС России сообщили, что в Воронежской и Ростовской областях продолжают действовать три природных пожара, угрозы перехода огня на населённые пункты нет.

«По состоянию на 08:00 мск 3 октября в Новохоперском и Анненском районах Воронежской области и в Цимлянском районе Ростовской области продолжают действовать по одному природному пожару в каждом районе. Во всех случаях угрозы перехода огня на населённые пункты нет. Ситуация находится на контроле», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.

К тушению пожаров привлечены более 800 человек и 190 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области ликвидировали два природных пожара.