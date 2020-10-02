В России около 1,6 тысячи детей с COVID-19 находятся в стационарах
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- РИА Новости
«В общей сложности по стране 1,6 тыс. детей находятся в стационарных условиях, пока ситуация стабильная», — цитирует РИА Новости главу Минздрава.
По его словам, дети чаще болеют в лёгкой форме и бессимптомно, однако соблюдение правил профилактики для детей важно.
8 сентября Мурашко отмечал, что в стационарах России находятся около 90 тыс. пациентов с COVID-19, из них 2,5 тыс. — в палатах интенсивной терапии.