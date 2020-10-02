В России около 1,6 тысячи детей с COVID-19 находятся в стационарах

Около 1,6 тыс. детей с коронавирусной инфекцией в России находятся на лечении в стационарах. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В общей сложности по стране 1,6 тыс. детей находятся в стационарных условиях, пока ситуация стабильная», — цитирует РИА Новости главу Минздрава.

По его словам, дети чаще болеют в лёгкой форме и бессимптомно, однако соблюдение правил профилактики для детей важно.

8 сентября Мурашко отмечал, что в стационарах России находятся около 90 тыс. пациентов с COVID-19, из них 2,5 тыс. — в палатах интенсивной терапии.