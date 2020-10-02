Эксперт рассказал, как столичный рынок аренды пострадал от пандемии

Короткая ссылка
Член комитета по регенерации городских пространств Urban Land Institute Денис Соколов рассказал, как пандемия коронавируса отразилась на столичном рынке аренды.
Эксперт рассказал, как столичный рынок аренды пострадал от пандемии
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом Денис Соколов рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Сейчас пандемия, можно посмотреть на рынок аренды, который обвалился, по сути дела, в Москве. Это тоже показатель того, что людей, которые снимают квартиры, стало меньше, они уезжают. На самом деле, если говорить про точные цифры, по данным одной из компаний коммерческой недвижимости, за девять месяцев 2020 года в Москве освободилось 430 тыс. кв. м офисных площадей. Это 50 тыс. рабочих мест, то есть их уже нет. Они более-менее высокооплачиваемые. Если посмотреть на данные по миру, предполагается, что в следующем году сокращение составит 9 млн кв. м. Это сокращение на 1 млн рабочих мест», — сказал Соколов.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», власти столицы прокомментировали число сданных в аренду бизнесу помещений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить