Два крупных природных пожара в Воронежской области локализованы

Пожарным удалось локализовать два из трёх наиболее крупных природных пожаров в Воронежской области — в Лискинском и Павловском районах.

Об этом сообщает kp.ru.

В Лискинском районе пожар удалось сдержать на территории 166,5 га, в Павловском — 100 га.

Пожар, который уничтожил около 50 домов в Николаевке Павловского района, произошёл из-за повреждения на линии электропередачи (ЛЭП).

Сайт Life.ru публикует видео последствий пожара, снятые с коптера. На кадрах — остовы зданий и почерневшая от огня земля.

Потерявшим кров власти уже пообещали новые дома, выплаты и технику.

Что касается Лискинского района, то там с 30 сентября горит сухая растительность.

В этих районах сохраняется сложная обстановка, как и в Новохопёрском районе, где огонь ещё не удалось локализовать — он охватил 90 га. Есть угроза для местного заповедника.

«Всего к тушению пожаров привлечены 451 человек и 115 единиц техники, в том числе от МЧС России — 355 человек и 75 машин», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее в Воронежской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров.