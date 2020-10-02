Два крупных природных пожара в Воронежской области локализованы

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Пожарным удалось локализовать два из трёх наиболее крупных природных пожаров в Воронежской области — в Лискинском и Павловском районах.
Два крупных природных пожара в Воронежской области локализованы
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

В Лискинском районе пожар удалось сдержать на территории 166,5 га, в Павловском — 100 га.

Пожар, который уничтожил около 50 домов в Николаевке Павловского района, произошёл из-за повреждения на линии электропередачи (ЛЭП).

Сайт Life.ru публикует видео последствий пожара, снятые с коптера. На кадрах — остовы зданий и почерневшая от огня земля.

Потерявшим кров власти уже пообещали новые дома, выплаты и технику.

Что касается Лискинского района, то там с 30 сентября горит сухая растительность.

В этих районах сохраняется сложная обстановка, как и в Новохопёрском районе, где огонь ещё не удалось локализовать — он охватил 90 га. Есть угроза для местного заповедника.

«Всего к тушению пожаров привлечены 451 человек и 115 единиц техники, в том числе от МЧС России — 355 человек и 75 машин», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее в Воронежской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров.

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