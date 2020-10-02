Эксперты рассказали о ситуации на рынке недвижимости в Москве

Эксперты рынка прокомментировали растущий интерес покупателей к такому виду столичной недвижимости, как апартаменты, а также перечислили плюсы и минусы такого вида жилья.

Доля сделок с апартаментами на столичном рынке недвижимости варьируется в пределах 8—10%.

По наблюдениям специалистов компании «ИНКОМ-Недвижимость», 55% покупателей апартаментов — это люди, которые планируют купить недвижимость в районе, где нет новостроек. Тогда приходится искать вариант на вторичке.

О том, какие апартаменты пользуются спросом у покупателей, рассказал в беседе с Life.ru руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

«Почти все покупатели, приобретающие апартаменты на вторичном рынке, обычно начинают поиск таких лотов как раз в новостройках. На первичке объём предложения апартаментов больше и разнообразнее. Кроме того, покупатели могут выбрать планировку и отделку по своему вкусу. Однако им не всегда удаётся подобрать себе подходящий вариант. В результате покупатели обращают внимание на вторичный сегмент жилья. Лишь небольшая часть потребителей, целенаправленно подыскивающих себе объекты с отделкой, изначально рассматривает исключительно вторичные апартаменты», — рассказал Таганов.

Руководитель департамента консалтинга и аналитики «НДВ — Супермаркет недвижимости» Сергей Ковров напоминает, что главное отличие апартаментов от квартир — это статус недвижимости: апартаменты относятся к коммерческой недвижимости, а квартиры — к жилой. В связи с этим в квартирах можно прописаться, в апартаментах — нет.

Он отметил также, что при возведении апартаментов социальной нагрузки у застройщика нет. Тарифы ЖКХ на апартаменты начисляют из расчёта коммерческого помещения, что в разы превышает коммунальные услуги по квартирам. Именно из-за таких нюансов апартаменты обычно и стоят дешевле квартир.

«Для ряда покупателей социальная инфраструктура и вовсе не имеет никакого значения. В приоритете может быть локация и статус комплекса. Апартаменты также могут покупать, чтобы затем сдавать в аренду», — объяснил Сергей Ковров.

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